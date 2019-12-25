В Ленобласти на переработку сдали 40 тонн покрышек

Старые шины перерабатывают в крошку, которую в дальнейшем можно использовать для покрытия детских и спортивных площадок.

В Ленинградской области завершилась акция по сбору покрышек "Миссия Шина: дорога чистоты". С 11 по 24 ноября активисты собрали около 40 тонн резины. Об этом сообщили в управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти.

Точки сбора отработанной резины появились в Кировске, Всеволожске, Сосновом Бору и Гатчин. В скором времени такие же пункты появятся в Выборге, Тосно и Волосово.

Старые шины перерабатывают в крошку, которую в дальнейшем можно использовать для покрытия детских и спортивных площадок. Данный материал также можно использовать во время укладки асфальта.

Выборг в начале ноября также принял участие в экологической акции по сбору автомобильных шин.

Фото: pexels