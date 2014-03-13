Выборг участвует в экологической акции по сбору автомобильных шин

Содействие в проведении акции оказывает администрация Выборгского района.

Выборг станет первым городом, с которого стартует областная экологическая акция "Миссия Шина: Дорога чистоты". Ее организует комитет общественных коммуникаций 47 региона. Главная цель – утилизировать грамотно автомобильные покрышки. #Нацпроект "Экология".

Акция проходит под руководством регионального оператора по обращению с отходами. Участие в ней принимают волонтеры, содействие оказывает администрация Выборгского района.

Сбор шин у населения состоится 11 ноября с 12:00 до 16:00 по адресу: Московский проспект, 1. На пункте сбора для граждан проведут консультацию специалисты, которые занимаются утилизацией покрышек и ликвидацией мусора на территории Ленобласти. При этом юридические лица просят не привозить машины, загруженные шинами. Юрлица должны напрямую обратиться к утилизатору.

Фото: pexels; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО