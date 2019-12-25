Жители Ленобласти поучаствуют в акции #МЫРОССИЯ

Гимн страны прозвучит из окон и с балконов.

В пятницу, 12 июня, жители Ленинградской области вместе с другими регионами отметят День России. Наиболее масштабным мероприятием станет флешмоб #МЫРОССИЯ: в ее рамках нужно будет спеть гимн страны из окон и балконов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Акция начнется ровно в полдень. Кроме того, гимн исполнят на входе в Волховский дворец культуры и на балконе ДК "Железнодорожник".

Собственные мероприятия организует каждый район: например, в лужских дворах пройдет концерт передвижной бригады "Моя Россия", а в деревне Горбунки Ломоносовского района праздник с онлайн-трансляцией организуют для жителей дома 38.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгские учреждения анонсировали онлайн-мероприятия ко Дню России.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области