Жители Ленобласти получили реальные сроки за фиктивную регистрацию мигрантов

Организаторов схемы незаконного пребывания иностранцев осудили в Петербурге.

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга признал виновными шестерых человек в организации фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает Прокуратура города.

По данным следствия, схема действовала с декабря 2023 по июнь 2024 года. За это время участники группы оформили фиктивные документы для 44 иностранных граждан. Регистрация оформлялась по адресам в Рощино и Всеволожске, однако фактически мигранты там не проживали.

Пятеро подсудимых получили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы от 100 до 130 тыс. руб. Шестая фигурантка получила условный срок 2,5 года с испытательным сроком два года и штрафом в 100 тыс. руб.

Все фиктивные документы были аннулированы. Иностранные граждане, воспользовавшиеся услугами группы, депортированы за пределы России.

Фото: Piter.TV