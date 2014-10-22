В Ленобласти можно бесплатно или со скидкой получить IT-образование

Всего на выбор предложат 25 курсов.

Жителям Ленобласти предложат бесплатно получить дополнительное IT-образование. По информации пресс-службы правительства региона, получить образование можно в рамках проекта "Цифровые профессии".

Курсы будут доступны лицам старше 16 лет. Бесплатно пройти их смогут безработные и местные жители с инвалидностью.

Также пройти обучение по IT-специальности со скидкой 75% могут родители с детьми до 3 лет, заработная плата которых ниже средней по Ленобласти. Также скидку могут получить безработные, не состоящие на учете в центре занятости.

Скидка в 50% будет доступна родителям с детьми до трех лет, чья зарплата превышает среднюю по региону. Также обучение за полцены доступно студентам, бюджетникам и любым жителям региона с зарплатой ниже средней по региону.

Всего на выбор предложат 25 курсов.

Ранее стало известно, что вузы Петербурга готовы принять 3500 будущих IT-специалистов.

Фото: pexels