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В Ленобласти можно бесплатно или со скидкой получить IT-образование
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В Ленобласти можно бесплатно или со скидкой получить IT-образование

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Всего на выбор предложат 25 курсов.

Жителям Ленобласти предложат бесплатно получить дополнительное IT-образование. По информации пресс-службы правительства региона, получить образование можно в рамках проекта "Цифровые профессии".

Курсы будут доступны лицам старше 16 лет. Бесплатно пройти их смогут безработные и местные жители с инвалидностью.

Также пройти обучение по IT-специальности со скидкой 75% могут родители с детьми до 3 лет, заработная плата которых ниже средней по Ленобласти. Также скидку могут получить безработные, не состоящие на учете в центре занятости.

Скидка в 50% будет доступна родителям с детьми до трех лет, чья зарплата превышает среднюю по региону. Также обучение за полцены доступно студентам, бюджетникам и любым жителям региона с зарплатой ниже средней по региону.

Всего на выбор предложат 25 курсов.

Ранее стало известно, что вузы Петербурга готовы принять 3500 будущих IT-специалистов.

Фото: pexels

Теги: it-образование, обучение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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