Вузы Петербурга готовы принять 3500 будущих IT-специалистов

Информационным технологиям в городе обучают в 27 вузах.

В Петербурге увеличили на 4,2% число мест в вузах на специальностях, связанных с информационными технологиями. В новом учебном году на бакалавриат и специалитет смогут принять около 3500 будущих IT-специалистов, на программы магистратуры — около 1550.

На данный момент "цифровое" образование в городских вузах получают 32,5 тысяч человек. С учетом смежных специальностей в области информационных технологий — 95 тысяч.

Образование в области IT сейчас можно получить в 21 государственном и 6 негосударственных вузах Северной столицы. Приемная кампания начнется не позднее 20 июня.

Ранее стало известно о том, что сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии..

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