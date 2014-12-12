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Вузы Петербурга готовы принять 3500 будущих IT-специалистов
Сегодня, 16:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вузы Петербурга готовы принять 3500 будущих IT-специалистов

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Информационным технологиям в городе обучают в 27 вузах.

В Петербурге увеличили на 4,2% число мест в вузах на специальностях, связанных с информационными технологиями. В новом учебном году на бакалавриат и специалитет смогут принять около 3500 будущих IT-специалистов, на программы магистратуры — около 1550. 

На данный момент "цифровое" образование в городских вузах получают 32,5 тысяч человек. С учетом смежных специальностей в области информационных технологий — 95 тысяч. 

Образование в области IT сейчас можно получить в 21 государственном и 6 негосударственных вузах Северной столицы. Приемная кампания начнется не позднее 20 июня. 

Ранее стало известно о том, что сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.

Фото: Pexels 

Теги: it специалист, высшее образование, технологии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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