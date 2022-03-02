Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

Мишустин рассказал о послаблениях для отрасли.

Сотрудники российских IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии. О таких нововведениях на оперативном заседании кабинета министров сообщил коллегам глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что государство вводит определенные облегченные условия для важной в технологическом плане отечественной отрасли.

Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль.

Фото и видео: Правительство России