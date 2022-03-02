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Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль

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Кабмин вносит правки в "Налоговый кодекс РФ".

Российское правительство на три года освободит отечественные IT-компании от налога на прибыль. Такое заявление перед коллегами сделал премьер-министр Михаил Мишустин во время очередного заседания кабинета министров. Также кабмин и региональные власти получат право продлевать срок уплаты налогов.

На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Важные правки будут внесены в "Налоговый кодекс России". Чиновники получат право для оперативных изменений в законодательство в налоговой отрасли. Аналогичные полномочия государство предоставляет высшим органам власти субъектов страны относительно региональных и местных налогов.

Кабмин получит полномочия, чтобы быстро принимать решения по лекарствам.

Фото и видео: Правительство России

Теги: it-компании, антикризисные меры, михаил мишустин, налог на прибыль, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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