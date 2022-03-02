Кабмин получит полномочия, чтобы быстро принимать решения по лекарствам

Мишустин рассказал о послаблениях для фармацевтов.

Российское правительство получит дополнительные полномочия для того, чтобы быстро принимать решения по лекарствам, медицинским изделиям и другим вопросам. Соответствующей информацией на заседании кабинета министров поделился Михаил Мишустин. Правки вносятся в целых перечень нормативно-правовых актов страны.

….Чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период. Правительство получит дополнительные полномочия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский кабинет министров сможет вводить ограничения на вывоз из территории России медицинских изделий, которые были доставлены из тех государств, одобривших санкции. Кабмин подготовил меры стимулирования производства в отношении лекарственных препаратов, которые не имеют отечественных аналогов. Определен особый порядок лицензирования для фармацевтических компаний, их работы по техническому обслуживанию. Поставщикам предложат особый режим работы в рамках контрактной системы.

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Фото и видео: Правительство России