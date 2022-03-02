Кабмин получит полномочия, чтобы быстро принимать решения по лекарствам

Российское правительство получит дополнительные полномочия для того, чтобы быстро принимать решения по лекарствам, медицинским изделиям и другим вопросам. Соответствующей информацией на заседании кабинета министров поделился Михаил Мишустин. Правки вносятся в целых перечень нормативно-правовых актов страны.
….Чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период. Правительство получит дополнительные полномочия.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Российский кабинет министров сможет вводить ограничения на вывоз из территории России медицинских изделий, которые были доставлены из тех государств, одобривших санкции. Кабмин подготовил меры стимулирования производства в отношении лекарственных препаратов, которые не имеют отечественных аналогов. Определен особый порядок лицензирования для фармацевтических компаний, их работы по техническому обслуживанию. Поставщикам предложат особый режим работы в рамках контрактной системы.
Хуснуллин: цена на ипотеку в РФ изменится в новых условиях.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все