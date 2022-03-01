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Хуснуллин: цена на ипотеку в РФ изменится в новых условиях

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Кабмин РФ не отменял льготную программу по ипотеке.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что цена на ипотеку в РФ изменится в новых условиях. Об этом чиновник упомянул перед коллегами на пленарном заседании Российской строительной недели. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале. Эксперт уточнил, что государство не остановило льготные программы по кредитованию на жилье, несмотря на резкий скачок ключевой ставки от Центробанка.

Нельзя не сказать про ипотеку. Понятно, что в новых условиях ее цена изменится, однако хочу напомнить, что льготные ипотечные программы продолжают действовать.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых. По версии Совета директоров национального регулятора, данная мера позволит стране поддержать финансовую и ценовую стабильность экономики, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Хуснуллин призвал обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов.

Фото и видео: YouTube / RosBuild

Теги: ипотека, льготная программа, марат хуснуллин, российская строительная неделя, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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