Хуснуллин призвал обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин порекомендовал отечественным застройщикам обратить внимание на азиатский рынок строительных материалов, так как другие окажутся нерентабельными из-за введенных Западом экономических санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал на пленарном заседании Российской строительной недели.
Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
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Фото и видео: YouTube / RosBuild
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