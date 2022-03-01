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Хуснуллин призвал обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов

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Вице-премьер РФ рассказал, что санкции Запада позволят обратить внимание на новые рынки.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин порекомендовал отечественным застройщикам обратить внимание на азиатский рынок строительных материалов, так как другие окажутся нерентабельными из-за введенных Западом экономических санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал на пленарном заседании Российской строительной недели.

Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

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Фото и видео: YouTube / RosBuild

Теги: азия, марат хуснуллин, строительные материалы, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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