Хуснуллин призвал обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин порекомендовал отечественным застройщикам обратить внимание на азиатский рынок строительных материалов, так как другие окажутся нерентабельными из-за введенных Западом экономических санкций. Соответствующее заявление чиновник сделал на пленарном заседании Российской строительной недели.

Мы разрабатываем меры поддержки взаимодействия с азиатскими рынками. Всем застройщикам рекомендую обратить внимание на азиатские рынки, в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ