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Жители Ленобласти 12 и 14 августа увидят метеорный поток Персеиды
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти 12 и 14 августа увидят метеорный поток Персеиды

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Количество наблюдаемых метеоров зависит от уровня засветки, ясности неба, расположения радианта и зрения наблюдателя.

На этой неделе жители Ленобласти смогут увидеть в ночном небе метеорный поток Персеиды. Метеорный поток можно будет увидеть 12 и 14 августа. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Количество наблюдаемых метеоров зависит от уровня засветки, ясности неба, расположения радианта и зрения наблюдателя. Лучше всего за этим природным явлением на юге Ленобласти, на севере будет слишком светло. Лучше всего метеорный поток будет виден в полночь 12 и 14 августа, 13 августа пока прогнозируют облачность.

Пользоваться фарами, фонариками и смартфонами во время потока Персеиды не стоит.

В июле в небе над Петербургом заметили редкие серебристые облака.  Такое явление можно наблюдать сравнительно редко. Разреженные облака появляются в небе летом в глубоких сумерках или перед восходом Солнца.

Фото: pexels

 

Теги: звезды, поток персеиды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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