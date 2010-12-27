Жители Купчино жалуются на квартиру с четырьмя десятками кошек

Участковый отказался помогать петербуржцам.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Купчино пенсионерка держит 40 кошек в небольшой квартире. Об этом сообщают её соседи в соцсетях.

По словам петербуржцев, от квартиры сильно пахнет кошками. Кроме того, на нижние этажи по стенам стекают фекалии животных.

"Ситуация вынудила жительницу дома установить в квартире рециркуляторы, а также постоянно обрабатывать своё жильё хлоркой" – сказано в сообщении.

В минувшую среду. 23 октября, сын хозяйки "злоквартиры" открыл её для представителей ЖЭКа, ветеринарной службы, а также соседей. От увиденного у петербуржцев "щипало глаза". Они обнаружили около 40 измученных животных и просроченные товары. Местные жители отметили, что сотрудник ветслужбы отказался осматривать кошек. Кроме того, помогать горожанам отказался и местный участковый.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка выгуливала ребенка на поводке.

Фото:скриншот из видео дтп и чп петербург/вк