Инцидент произошел в Красногвардейском районе.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Красногвардейском районе петербурженка выгуливала ребенка на поводке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на прошлой неделе на проспекте Металлистов, 21.

" Женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате", – сказано в сообщении.

Горожане возмутились такому поведению матери. Многие отметили, что очевидцам необходимо заявить в органы опеки. На кадрах видно, что ребенок привязан за руку. Мать привязала его к своему велосипеду, ребенок следовал за ней на самокате. Видео записано на видеорегистратор, герои ролика неожиданно выехали на дорогу, но мужчина успел затормозить. Мальчик упал и схватился за колено, но женщина с невозмутимым лицом проследовала далее, потяну его за веревку.

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Видео:дтп и чп петербург/вк