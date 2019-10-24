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Петербурженка выгуливала ребенка на поводке

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Инцидент произошел в Красногвардейском районе.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Красногвардейском районе петербурженка выгуливала ребенка на поводке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на прошлой неделе на проспекте Металлистов, 21.

" Женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате",

– сказано в сообщении.

Горожане возмутились такому поведению матери. Многие отметили, что очевидцам необходимо заявить в органы опеки. На кадрах видно, что ребенок привязан за руку. Мать привязала его к своему велосипеду, ребенок следовал за ней на самокате. Видео записано на видеорегистратор, герои ролика неожиданно выехали на дорогу, но мужчина успел затормозить. Мальчик упал и схватился за колено, но женщина с невозмутимым лицом проследовала далее, потяну его за веревку. 

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожске местный житель обронил пистолет в магазине.

Видео:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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