Жители Купчино из-за непогоды остались без воды

По предварительным данным, из-за ураганного ветра была повреждена электростанция.

Накануне во Фрунзенском и Невском районах Петербурга из-за непогоды жители ряда жилых домов остались без электричества и воды. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

На несколько часов без электричества остались жители некоторых домов на Софийской, Будапештской улицах. А вот воды не было более продолжительное время.

По предварительным данным, из-за ураганного ветра была повреждена электростанция, что и повлияло на подачу воды.

Уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма.

Фото: pixabay