Жители Купчино из-за непогоды остались без воды

Накануне во Фрунзенском и Невском районах Петербурга из-за непогоды жители ряда жилых домов остались без электричества и воды. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.
На несколько часов без электричества остались жители некоторых домов на Софийской, Будапештской улицах. А вот воды не было более продолжительное время.
По предварительным данным, из-за ураганного ветра была повреждена электростанция, что и повлияло на подачу воды.
Уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма.
Фото: pixabay
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