Жители Кудрово пожаловались на сажу и гарь в автобусе

В публикации добавили, что пассажиры в салоне задыхаются угарным газом.

В воскресенье, 21 ноября, жители Кудрово пожаловались на гарь в автобусе. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "Вконтакте", автобус №596А находится "в ужасном состоянии, внутри салона, видимо от неисправности выхлопной системы, сажа и гарь, попадает внутрь". Также в публикации добавили, что пассажиры в салоне задыхаются угарным газом, а сам он в толстом слое сажи, "потолок настолько грязный, что на нем пальцем рисовать можно". Кроме этого, на окнах чёрные потеки от конденсата. о проблеме жители сообщили в управляющую компанию.

Ранее мы сообщали, что жители улицы Рубинштейна с трудом могут попасть к себе домой из-за очереди в бар.

Фото: Вконтакте / Жизнь в Кудрово / Дмитрий Юрганов