Жители Кудрово обеспокоены регулярным сожжением мусора

На территории рядом с виадуком, ведущем к магазину "ИКЕА" в Кудрово регулярно сжигают пластиковые отходы. Об этом предупредил подписчик ВК-сообщества "Жизнь в Кудрово".
Пользователь сообщил, что едкий запах исходит с пустыря на окраине города. Последний раз жителям района пришлось вдыхать пары горелого пластика вечером понедельника, 27 марта.
Местных жителей настоятельно попросили уведомить о происходящем администрацию.
Ранее мы рассказали о том, что женщины из Мурино провели субботник в полях.
Видео: ВКонтакте / kudrovolife
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