Жители Кудрово обеспокоены регулярным сожжением мусора

В вечернее время по району распространяется запах горелого пластика.

На территории рядом с виадуком, ведущем к магазину "ИКЕА" в Кудрово регулярно сжигают пластиковые отходы. Об этом предупредил подписчик ВК-сообщества "Жизнь в Кудрово".

Пользователь сообщил, что едкий запах исходит с пустыря на окраине города. Последний раз жителям района пришлось вдыхать пары горелого пластика вечером понедельника, 27 марта.

Местных жителей настоятельно попросили уведомить о происходящем администрацию.

Ранее мы рассказали о том, что женщины из Мурино провели субботник в полях.

Видео: ВКонтакте / kudrovolife