Женщины из Мурино провели субботник в полях

Убрана территория за Воронцовским бульваром.

В субботу, 27 апреля, две жительницы Мурино убрали мусор с поля за Воронцовским бульваром. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online"

Женщины сложили в пакеты отходы вдоль полевых канав. По словам инициативных подруг, проблема свалок в Мурино коснулась их лично, так как они каждый день выгуливают собак на пустыре.

Активистки борется за чистоту в районе и уже выходили на похожий субботник в прошлом году. На этот раз им удалось собрать 6 огромных пакетов с отходами.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о военных в Мурино.

Видео: ВКонтакте / 9online