Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о военных в Мурино

По мнению правоохранителей, такое сообщение в настоящее время является угрозой массового нарушения порядка.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что петербуржца оштрафовали за фейк о самоизоляции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как оказалось, мужчина неудачно пошутил в комментариях в группе во "ВКонтакте" под названием "Девяткино LIVE Мурино".

Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу написал мужчина

В итоге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. По мнению правоохранителей, такое заявление в сети в является угрозой массового нарушения порядка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали цифровые пропуска для режима самоизоляции.

Фото:Piter.TV