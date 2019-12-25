Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о военных в Мурино

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что петербуржца оштрафовали за фейк о самоизоляции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Как оказалось, мужчина неудачно пошутил в комментариях в группе во "ВКонтакте" под названием "Девяткино LIVE Мурино".
Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу
написал мужчина
В итоге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. По мнению правоохранителей, такое заявление в сети в является угрозой массового нарушения порядка.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали цифровые пропуска для режима самоизоляции.
Фото:Piter.TV
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