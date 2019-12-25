Специальный бинарный QR-код пропуска можно установить на смартфон.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в Петербурге разработали цифровые пропуска для режима самоизоляции. Соответствующей разработкой занимались ученые государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Разработка от петербургских ученых включает в себя специальный 16-значный код и код с биометрией. Именно это и позволяет быстрее считывать информацию и минимизировать очереди при проверке. На таком пропуске первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска. При этом остальные 12 знаков — идентификатор владельца документа

Отмечается, что электронный пропуск с QR-кодом можно установить на телефон.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обнаружили еще у 253 человек.

Фото:pixabay