В Петербурге коронавирус обнаружили еще у 253 человек

В России 5849 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе без клинических проявлений 2 697 (46,1%). В России на сегодняшний день 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции. В Петербурге за сутки зафиксировали 253 новых случая заболевания. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Петербурге за сутки выписали из больниц 43 человека, 3 пациента скончались. За все время пандемии в городе умерли 20 человек, выздоровели 411 человек.

Фото: Piter.TV