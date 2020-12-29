Суд встал на сторону жителей Красного Села и заставил местную администрацию заняться заброшенным тротуаром

Чиновники бездействовали в вопросе содержания единственной пешеходной дорожки.

Жители Красного Села отвоевали в суде тротуар у МА МО "Сосновая Поляна". Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, горожане подали к администрации коллективный иск и заявили, что чиновники бездействуют в вопросе размещения и содержания тротуара на улице Летчика Лихолетова. Жители просили признать бездействие администрации незаконным.

По словам горожан, для них, живущих в многоэтажке "Английская миля" на Петергофском шоссе, 84 корпус 19, строение 1, упомянутая улица является единственным способом подъезда к дому. При этом улица Летчика Лихолетова есть лишь на планировочной схеме и фактически не спроектирована, речи о пешеходных дорожках к школе поблизости, тротуарах и освещении вовсе не шло. Местные отметили, что хотя дорогу не спроектировали, она очень важна для жителей введенного в эксплуатацию дома, а значит администрация должна ее содержать. Одна из районных чиновниц заявила, что дорожки сформированы застройщиком ООО "Балтпродком", а обязательства по тротуару действительно лежат на местной администрации. В МА МО, в свою очередь, перебрасывали обязательства на администрацию Красносельского района.

Суд встал на сторону местных жителей и признал незаконным бездействие местной администрации. На чиновников возложили обязанность разместить тротуар в течение месяца и содержать его в надлежащем виде.

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