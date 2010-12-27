Жители Колпино вновь пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды 

Горожане отмечают, что тепла нет даже в детских садах.

Вечером 5 марта жители Колпино сообщили, что в дома так и не пришло тепло и горячая вода. Об этом они информируют в социальных сетях.

Горожане отмечают, что тепла нет даже в детских садах и школах.

Врут, что есть в школах и детсадах отопление - дети на уроках в куртках сидели сообщает житель одного из домов

В данный момент в Колпинском районе работают горячие линии в связи с технологическим отказом на сетях. Однако, петербуржцы сообщают, что дозвониться до диспетчера невозможно, так как линия постоянно занята.

Напомним, что петербуржцы стали жаловаться на ситуацию еще с 10 часов утра 4 марта. Всю ночь в домах не подавалось тепло и не было горячего водоснабжения.

Как оказалось, на участке инженерной сети по улице Братьев Радченко лопнула труба с диаметром в 800 миллиметров. Изначально специалисты ГУП "ТЭК СПб" заявили, что в зоне аварии оказались только пять домов. Также на месте аварии создан оперативный штаб, в который вошли председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук, Анатолий Повелий и глава "ТЭК СПб" Игорь Федоров. На данный момент причины массового отключения выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что Глава Колпинского района извинился перед жителями за остывшие батареи

Фото:pixabay