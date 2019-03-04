Видео: на Братьев Радченко прорвало трубу, улицу заполонил пар

Ремонт завершится 5 марта.

В понедельник, 4 марта, в Колпинском районе произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина прорвало трубу с кипятком, в результате чего несколько домов остались без отопления.

В пресс-службе "ТЭК СПб" рассказали, что на участке повредилась труба диаметром 800 мм. В данный момент на месте работают аварийные бригады. В управлении сообщили, что дефект будет устранен завтра, 5 марта, к 11 часам утра. Горячая вода в дома, находящиеся в радиусе аварии, подается исправно, отметили в ГУП.

Ранее Piter.TV публиковал статистику УГИБДД по Санкт-Петерубургу и Ленинградской области, согласно который в Северной Столице с приходом весны произошло более 1,5 тысяч аварий.



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