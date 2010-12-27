В Петербурге и области за выходные произошло 1,6 аварий

В ДТП пострадали шестеро детей.

Начало первого месяца весны для многих петербуржцев и жителей Ленинградской области встретило автолюбителей массой аварий. По данным УГИБДД по СПБ и ЛО за выходные дни в Северной Столице и регионах произошло 1640 аварий.

В управлении рассказали, что с пятницы по воскресенье в городе произошло 1640 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, 26 людей получили травмы средней степени тяжести, среди них трое детей.

На дорогах Ленинградской области произошло 255 аварий, в которых пострадали 18 людей, раны получили 36 человек, среди которых также было трое детей.



Ранее Piter.TV писал о пожаре в доме на Комендантском проспекте, откуда эвакуировали местных жителей.

Фото: УГИБДД по СПб и ЛО