На Комендантском проспекте загорелся жилой дом

Соседи сообщили о возгорании в МЧС.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 4 марта загорелось жилое многоэтажное здание. Сведения о возгорании поступили на пульт диспетчера около полуночи. На место выехали специалисты из ГУ МЧС по региону. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По данным огнеборцев, пламя распространилось по 3 этажу дома по Комендантскому проспекту, 24 корпус 3. Пламя начало захватывать лестничную клетку парадной. Очевидцы отметили, что дым успел дойти до их квартир на 13 этаже. Спасатели эвакуировали местных жителей.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб