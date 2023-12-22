На Пулковском шоссе горела "двушка"

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 8 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе в доме № 73, корпус 3, горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:14. На балконе пламя охватило 0,5 "квадрата".

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар потушили в 13:37.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Тореза утром в квартире горели постельные принадлежности.

Фото: Piter.tv