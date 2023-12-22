  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе горела "двушка"
Сегодня, 14:17
76
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе горела "двушка"

0 0

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 8 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе в доме № 73, корпус 3, горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:14. На балконе пламя охватило 0,5 "квадрата". 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар потушили в 13:37.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на Тореза утром в квартире горели постельные принадлежности.

Фото: Piter.tv

Теги: горит квартира, мчс, пожар на балконе, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии