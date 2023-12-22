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На Тореза утром в квартире горели постельные принадлежности
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На Тореза утром в квартире горели постельные принадлежности

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В 6:38 пожар был ликвидирован.

Утром в Выборгском районе Петербурга спасатели прибыли в квартиру, чтобы потушить постельные принадлежности, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на проспекте Тореза, 39к1 поступило 8 апреля в 06:20. В комнате площадью 10 квадратных метром горели постельные принадлежности на площади 1 м2.     

В 6:38 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.  

Ранее в  Металлострое при возгорании самоходного коленчатого подъемника погиб рабочий.

Фото: pxhere

Теги: квартирный пожар, проспект тореза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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