На Тореза утром в квартире горели постельные принадлежности

В 6:38 пожар был ликвидирован.

Утром в Выборгском районе Петербурга спасатели прибыли в квартиру, чтобы потушить постельные принадлежности, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на проспекте Тореза, 39к1 поступило 8 апреля в 06:20. В комнате площадью 10 квадратных метром горели постельные принадлежности на площади 1 м2.

В 6:38 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Металлострое при возгорании самоходного коленчатого подъемника погиб рабочий.

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