Видео: на Петрозаводском шоссе случилось ДТП со смертельным исходом

На Петрозаводском шоссе в Колпино случилась авария. Погиб один человек, второй получил травмы. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы ДТП.
ЧП случилось у дома №16 на Петрозаводском шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля пошёл на обгон. На встречной полосе он не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, где она и врезалась в столб. Водитель автомобиля погиб на месте. Пассажир получил травмы.
Ранее сообщалось, что спасатели достали иномарку из Верхнего Суздальского озера.
Видео: Piter.TV
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