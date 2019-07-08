Видео: на Петрозаводском шоссе случилось ДТП со смертельным исходом

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля пошёл на обгон.

На Петрозаводском шоссе в Колпино случилась авария. Погиб один человек, второй получил травмы. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы ДТП.

ЧП случилось у дома №16 на Петрозаводском шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля пошёл на обгон. На встречной полосе он не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, где она и врезалась в столб. Водитель автомобиля погиб на месте. Пассажир получил травмы.

Ранее сообщалось, что спасатели достали иномарку из Верхнего Суздальского озера.

Видео: Piter.TV