Спасатели достали иномарку из Верхнего Суздальского озера

Автомобиль самовольно спустился в озеро.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" рассказал о том, что из Верхнего Суздальского озера пришлось доставать иномарку.

Инцидент произошел утром 8-го июля. Туристка из Челябинка не поставила машину на ручник. В итоге автомобиль оказался в воде, но недалеко от берега.

"Гостья из Челябинска забыла поставить своего железного коня на ручник. Конь сбежал на водопой", - подписал фотографию автор поста.

На место прибыли сотрудники МЧС по Выборгскому району. Они достали Volkswagen. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как водитель хотел с места происшествия скрыться без колеса.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished