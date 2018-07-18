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Спасатели достали иномарку из Верхнего Суздальского озера
Сегодня, 15:29
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nadezhda_sib

Спасатели достали иномарку из Верхнего Суздальского озера

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Автомобиль самовольно спустился в озеро.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" рассказал о том, что из Верхнего Суздальского озера пришлось доставать иномарку.

Инцидент произошел утром 8-го июля. Туристка из Челябинка не поставила машину на ручник. В итоге автомобиль оказался в воде, но недалеко от берега. 

"Гостья из Челябинска забыла поставить своего железного коня на ручник. Конь сбежал на водопой",

- подписал фотографию автор поста. 

На место прибыли сотрудники МЧС по Выборгскому району. Они достали Volkswagen. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как водитель хотел с места происшествия скрыться без колеса

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: верхнее суздальское озеро, машина в озере, ручник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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