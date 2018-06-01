Водитель иномарки проехал 200 метров без колеса, затем бросил машину

Перед этим он врезался в припаркованную машину.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что после аварии водитель BMW пытался уехать без колеса с места происшествия, но ему это не удалось, и он бросил машину. Водитель другого автомобиля ничего не подозревал об этом. Его машина была припаркована по дворе.

По словам свидетелей, около 0:30 8-го июля BMW въехал в припаркованную вдоль Светлановского проспекта дом 62, корпус 1, машину. У иномарки вырвало левое переднее колесо вместе со стойкой. Водитель решил поехать дальше. В целом он проехал около 200 метров. Один раз выходил из авто, чтобы осмотреть его. В итоге бросил машину на парковочном месте и скрылся со своими пассажирами.

На водительском кресле он оставил телефон. Некоторое время виновник находился поблизости, так как пытался забрать свое мобильное устройство.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Луначарского на пешеходном переходе сбили велосипедиста.

Фото: vk.com/spb_today