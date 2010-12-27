На Луначарского на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Машина наехала на велосипедиста вечером 7 июля.

В Выборгском районе Петербурга поздним вечером автомобилист сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они предположили, что водитель не заметил препятствие из-за темноты на улице.

Известно, что пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на перекрестке между проспектом Художников и Луначарского. На данный момент сведений о состоянии велосипедиста нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что с понедельника ограничивается проезд у здания Биржи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб