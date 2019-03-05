Глава Колпинского района извинился перед жителями за остывшие батареи

Тепло в дома должно вернуться в 20 часов вечера 5 марта.

Глава Колпинского района Анатолий Повелий извинился перед местными жителями за отсутствия отопления и горячей воды. Чиновник подтвердил, что в результате коммунальной аварии на улице Братьев Радченко пострадало намного больше домов, чем указанная изначально пятерка. В общей сложности батареи остыли в более чем 300 зданиях город.

Петербуржцы стали жаловаться на ситуацию еще с 10 часов утра 4 марта. Всю ночь в домах не подавалось тепло и не было горячего водоснабжения. По сведениям от администрации города Колпино, населению восстановят услуги к 20 часам вечера 5 марта.

Напомним, что вчера на участке инженерной сети по улице Братьев Радченко лопнула труба с диаметром в 800 миллиметров. Изначально специалисты ГУП "ТЭК СПб" заявили, что в зоне аварии оказались только пять домов. Также на месте аварии создан оперативный штаб, в который вошли председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук, Анатолий Повелий и глава "ТЭК СПб" Игорь Федоров. На данный момент причины массового отключения выясняются.

Стоит добавить, что тепло в социальные учреждения Колпино подается исправно. Специалисты поддерживают в детских садах, поликлиниках, школах температуру не ниже плюс 18 градусов.

Фото и видео: Колпинский район | газета Ижорская перспектива