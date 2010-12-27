В Колпинском районе петербуржцы мерзнут в своих квартирах из-за коммунальной аварии

Несколько домов на Павловской и на улице Братьев Радченко остались без отопления и горячей воды.

В Колпинском районе петербуржцы остались без горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают жители дома на Павловской улице, 48.

Из крана с горячей идет слабый напор холодной. Из крана с холодной вообще ничего нет. Дома жуть просто. Отопление отрубили - батареи холодные сообщает житель дома

Тем временем ГУП "ТЭК СПб" опубликовало объявление, где отметило, что в связи с технологическим нарушением на трубопроводе на улице Братьев Радченко будет отключено отопление и горячее водоснабжение. Также в список попали такие адреса, как ул. Братьев Радченко, д. 10, 12, 14 и ул. Павловская, д. 23/16.

Местные жители отмечают, что без тепла стоят больше домов, чем заявлено компанией.

Только что (в 20-00) в службе 004 мне сказали, что авария будет устранена НЕ РАНЬШЕ чем 05.03.19 в 23-00. Полностью отключено от ГВС 332 дома сообщает горожанин

Напомним, что 4 марта, в Колпинском районе произошла коммунальная авария. В пресс-службе "ТЭК СПб" рассказали, что на участке повредилась труба диаметром 800 мм.

Ранее мы сообщали о том, что на Братьев Радченко прорвало трубу, улицу заполонил пар

Фото:группа Автолюбители Колпино