Жители Колпино пожаловались на неприятный запах горячей воды

В городе Колпино на протяжении нескольких дней жители массово обращаются с жалобами на неприятный запах и мутность горячей воды. По их словам, вода из кранов имеет запах фекалий, что вызывает обеспокоенность у населения.

Согласно сообщениям в пресс-службе ГУП "ТЭК", качество горячего водоснабжения находится под постоянным контролем. Во вторник, 10 февраля, на энергоисточнике были взяты пробы воды, показатели которых не превышали установленных норм.

Для более точного анализа специалисты компании дополнительно отобрали пробы питьевой и обратной воды в контрольных точках на Финляндском узле "А", проспекте Ленина и на Межевой улице. По результатам исследований был выявлен превышенный показатель по запаху в пробе воды с обратного трубопровода, что указывает на то, что ухудшение качества горячей воды связано с состоянием внутридомовых коммуникаций.

В "ТЭК" подчеркнули, что предприятие подает теплоноситель только до ввода в дом. Ответственность за состояние внутридомовых систем, их ремонт и эксплуатацию полностью лежит на управляющих компаниях.

