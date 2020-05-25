Жители Колпино пожаловались на едкий запах из-за пожара

Жители утверждают, что запах из-за пожара в городе стоит не первый раз.

Жители Колпино жалуются на неприятный запах за СИЗО "Кресты". Об этом сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Местная жительница сняла на видео пожар, который произошел ночью 25-го мая. Автор видео заявила, что в "Колпино нечем дышать". Это подтвердили другие пользователи, проживающие в городе. По словам горожан, пожары происходят регулярно.

Уже надоело.каждый день,что то горит.дышать нечем .и окна не открыть.и в одно и тоже время начинается.и при этом отопление не выключают, написал один из комментаторов.

Предположительно, в огне оказались стога сена на Понтонной улице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью Рыбацкое заволокло паром после прорыва трубы.

Видео: Светлана Михалёва / vk.com/kolpinoask