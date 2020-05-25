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Ночью Рыбацкое заволокло паром после прорыва трубы

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Комментаторы заявляют, что инцидент происходит не в первый раз.

Ночью 25 мая на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Как узнал Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", сообщение об инциденте на тепломагистрали по адресу Прибрежная, 6 поступило в 03:10. На место прибыли специалисты оперативных бригад. Окончание ремонтных работ и перевод отопления запланирован на 23:10 25-го мая. 

Об "опасном месте" петербуржцев предупредили по "громкой связи" и попросили не приближаться к участку.

Ранее на Комендантском проспекте пенсионерка потеряла сознание и устроила потоп. 

Фото и видео: Daria Tkacheva / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: прорыв трубы, рыбацкое, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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