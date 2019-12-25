На Комендантском пенсионерка потеряла сознание, устроила потоп и умерла в больнице

У женщины нашли цереброваскулярную болезнь.

Вечером в пятницу, 22 мая, в одну из петербургских больниц привезли женщину, которой на вид около 80 лет. Ее нашли без сознания в квартире на Комендантском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионерку обнаружили благодаря соседу, который пожаловался на потоп. У женщины диагностировали цереброваскулярную болезнь. Спасти ее не удалось - она ушла из жизни 24 мая в шесть часов утра.

Соседи рассказали, что петербурженка вела закрытый образ жизни и ни с кем не общалась. Подробности происшествия выясняет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге умерла девушка, к которой отказались ехать врачи.

Фото: pixabay.com