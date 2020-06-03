Жители Колпино негодуют из-за сноса школы и перевода детей на дистанционное обучение

Родители рассказали, почему они недовольны организацией учебного процесса.

Жители Колпино негодуют из-за закрытия школы №455 и перевода детей в другие школы. Школу планируют снести, а на ее месте построить новую через два года. Детей переведут на дистанционное обучение по утрам и очное — во вторую смену. По мнению родителей, карантин показал неэффективность дистанционного обучения.

Мы хотим, чтобы наших детей распределили в ближайшие школы, чтобы процесс нормального обучения продолжался. Мы ничего не имеем против стройки, но хотим, чтобы организовали нормальный и естественный процесс обучения. Алексей Коляда, родитель двух учеников школы №455

В администрации Колпинского района ответили, что прорабатывают варианты обучения детей, конкретный план будет представлен в ближайшее время.

Фото и видео: Piter.TV