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Жители Колпино негодуют из-за сноса школы и перевода детей на дистанционное обучение

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Родители рассказали, почему они недовольны организацией учебного процесса.

Жители Колпино негодуют из-за закрытия школы №455 и перевода детей в другие школы. Школу планируют снести, а на ее месте построить новую через два года. Детей переведут на дистанционное обучение по утрам и очное — во вторую смену. По мнению родителей, карантин показал неэффективность дистанционного обучения.

Мы хотим, чтобы наших детей распределили в ближайшие школы, чтобы процесс нормального обучения продолжался. Мы ничего не имеем против стройки, но хотим, чтобы организовали нормальный и естественный процесс обучения.

Алексей Коляда, родитель двух учеников школы №455

В администрации Колпинского района ответили, что прорабатывают варианты обучения детей, конкретный план будет представлен в ближайшее время.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: колпино, школа 455, школы колпино, школы спб
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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Аноним
Сегодня 15:53

На собрании с представителями Колпинской Администрации было предложено голосование: либо обучаться во вторую смену, либо ездить в Металлострой и Понтонный. Но учителей не поставили в известность о поездках в эти пригороды, и они отказались. И получается что второй вариант отпадает, а первый изначально не устраивал большенство. Соответственно смысл голосовать отпадает.

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