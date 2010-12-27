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Жители Колпино нашли в подъезде раненого вальдшнепа
Сегодня, 6:35
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lesjasap

Жители Колпино нашли в подъезде раненого вальдшнепа

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Им посоветовали обратиться к экспертам, которые занимаются реабилитацией диких птиц.

В Петербурге в беду попала редкая птица Вальдшнеп не смог самостоятельно подняться в воздух и улететь. Пострадавшую птицу обнаружили жители Колпинского района. 

Сидит в подъезде птичка. Болят крыло и лапка

написали в социальных сетях очевидцы

По словам свидетелей событий, травмированный вальдшнеп прятался от кошек и людей в жилом здании. Его заметили там только днем 27 октября. Активисты обратились за помощью к специалистам, так как понятия не имеют, что делать с раненым животным. Петербуржцы дали рекомендации по поводу того, к кому можно обратиться с данным вопросом.

Ранее Piter.tv писал о том, что после стрельбы в Гатчине нашли еще одного выжившего лебедя.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: вальдшнеп, колпино
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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