После стрельбы в Гатчине нашли еще одного выжившего лебедя

Мужчина открыл огонь по птицам, выжили не все.

Во вторник, 15 октября, неизвестный стрелял в лебедей возле усадьбы Марьино. Одного лебедя удалось спасти. Сегодня, 18 октября, на реабилитацию привезли еще одну птицу, сообщил "Петербургский дневник".

По словам управляющего усадьбой Анатолия Кокорева, лебедь чувствует себя неплохо, не отказывается от еды и ходит по вольеру. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Пострадавшего поселили вместе с другим спасшимся лебедем. Кокорев отметил, что вряд ли он сможет вернуться в дикую природу.

Во время инцидента на Пяльницком озере одна птица смогла улететь, другая скончалась на месте, а третью стрелок унес с собой.

Поиском мужчины занимается руководство Марьино и Госохотнадзор Ленобласти.

Фото: ВК/ Усадьба Марьино (официальная группа)