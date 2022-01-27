В Забайкалье сотрудники МЧС России спасли раненого лебедя

Птице оказана помощь в Читинском зоопарке.

На территории Забайкальского края специалисты из регионального управления экстренного ведомства страны спасли раненого лебедя. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС в Telegram-канале. Известно, что в середине октября жители из города Чита заметили в акватории реки Иногда птицу, которая уже давно должна была улететь на зимовку в теплые края. При этом пострадавшего пернатого караулила у береговой линии стая бездомных собак. Сотрудники МЧС установили, что лебедь поранил крыло, поэтому не мог взлететь. Государственные инспекторы по маломерным судам на плавательном средстве направились к животному. Его удалось поймать и доставить на землю. Позже "пациент" был транспортирован в Читинский зоопарк, где получил помощь.

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Фото и видео: ГУ МЧС России