В Тюменской деревне на пожаре погибли женщина и ребенок

Причины возгорания пока неизвестны.

На территории села Боровлянка Голышмановского района Тюменской области два человека погибли во время пожара. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренной службы страны. В Telegram-канале ГУ МЧС уточняется, что жертвами стали женщина и ребенок. Пламя распространилось по частному деревянному зданию в один этаж, а также по веранде и пристройке. В доме проживало шестеро человек. Отцу семейства удалось вывести на улицу троих детей. При этом мужчина получил ожоги тела. В настоящее время пострадавший госпитализирован. Во время ликвидации последствий воспламенения специалисты ГУ МЧС нашли тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Для его тушения привлекались силы восьми сотрудников из личного состава МЧС и две единицы техники.

В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе.

Фото и видео: ГУ МЧС России