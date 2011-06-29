В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе

Сведений о пострадавших нет.

Воспламенение, произошедшее в гостиничном комплексе в селе Сукко под российским городом Анапой в Краснодарском крае, локализовано. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны по через Telegram-канал. Известно, что огонь распространился на площадь в 1100 квадратных метров. Пламя затронуло кровли в двух зданиях. В ликвидации последствий пожара задействованы 50 человек личного состава ГУ МЧС и 14 единиц техники. Спасателям удалось вывести из помещения в безопасное место порядка 60 постояльцев и работников. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Спасатели напомнили петербуржцам правила безопасной осенней рыбалки.

Фото и видео: ГУ МЧС России