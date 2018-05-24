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Возле усадьбы Марьино неизвестный застрелил четырех лебедей
Сегодня, 16:51
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nastya960

Возле усадьбы Марьино неизвестный застрелил четырех лебедей

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Сотрудники усадьбы смогли спасти одного лебедя.

В усадьбе Марьино на Пяльницком озере произошло трагическое происшествие: неизвестный мужчина убил четырех лебедей. Об этом сообщили сотрудники усадьбы.

Мужчина не только убил птиц, но и унес с собой одного лебедя в направлении садоводства Ударник. На место происшествия приезжали сотрудники госохотнадзора. Сотрудники усадьбы смогли спасти одного лебедя, но так как у него ранение брюшной полости, то шансов на выздоровление практически нет.

Мы в ужасе от того, что совершил это преступление человек, который живет рядом. И вместо того, чтобы любоваться расцветающей усадьбой, он уничтожает её красоту таким зверством.

Усадьба Марьино

Тех, кто располагает информацией о данном происшестивии, просят звонить по телефону +7 (901) 316-00-96 или писать на почту: usadbamariyno@yandex.ru

Ранее на видео попал лебедь, очищающий реку от мусора.

Фото: ВК/ Усадьба Марьино (официальная группа)

Теги: лебеди, марьино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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