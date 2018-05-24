Возле усадьбы Марьино неизвестный застрелил четырех лебедей

В усадьбе Марьино на Пяльницком озере произошло трагическое происшествие: неизвестный мужчина убил четырех лебедей. Об этом сообщили сотрудники усадьбы.
Мужчина не только убил птиц, но и унес с собой одного лебедя в направлении садоводства Ударник. На место происшествия приезжали сотрудники госохотнадзора. Сотрудники усадьбы смогли спасти одного лебедя, но так как у него ранение брюшной полости, то шансов на выздоровление практически нет.
Мы в ужасе от того, что совершил это преступление человек, который живет рядом. И вместо того, чтобы любоваться расцветающей усадьбой, он уничтожает её красоту таким зверством.
Усадьба Марьино
Тех, кто располагает информацией о данном происшестивии, просят звонить по телефону +7 (901) 316-00-96 или писать на почту: usadbamariyno@yandex.ru.
Ранее на видео попал лебедь, очищающий реку от мусора.
Фото: ВК/ Усадьба Марьино (официальная группа)
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