Лебедь, очищающий реку от мусора, попал на видео

Соцсети облетело видео, где белый лебедь вытаскивает из воды полиэтиленовые пакеты и пластик.

Белый лебедь очищал водоем от мусора и попал на видео.

Всемирную паутину облетело видео, на котором белый лебедь очищает реку от мусора. На видео видно, что у берега плавают два белых лебедя и уточки. Вокруг них огромное количество мусора, в том числе пластик и полиэтиленовые пакеты. Белый красавец клювом вытаскивает из воды пакеты и выкидывает их к берегу.

У видео в Twitter почти миллион просмотров. Где и когда снято видео, не уточняется. Пользователи соцсетей пишут, что животные лучше людей и больше заботятся об экологии Планеты, чем люди.

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Видео: Twitter/StanceGrounded