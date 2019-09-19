Храбрый слоненок бросился спасать из бурной реки человека и стал героем интернета

Малыш подплыл к человеку и помог хоботом выйти тому на берег.

Отважный слоненок бросился спасать мужчину из бурной реки.

Интернет облетело видео, на котором слоненок спасает "тонущего" человека. На опубликованном коротком видеоролике мужчина плывет по бурной небольшой реке. На берегу стадо слонов пришло на водопой. От большой группы слонов отделился маленький слоненок, который, не раздумывая, бросился в бурную реку и подплыл к человеку. Слоненок был рядом с мужчиной и помог хоботом человеку добраться до берега в безопасное место.

Видео облетело интернет и набрало более 6 миллионов просмотров только в Twitter. Пользователи соцсетей восхищаются действиями слоненка. Многие в комментариях пишут, что люди не достойны этих храбрых и неравнодушных животных.

Видео: Twitter/StanceGrounded