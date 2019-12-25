Жители Киришского района пожаловались губернатору на диких кабанов

Стадо кабанов выходит в СНТ и съедает урожай.

На прямую линию губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко дозвонилась жительница СНТ "Жилищник" Киришского района и пожаловалась на диких кабанов, сообщили в пресс-службе региона.

Стадо диких кабанов спокойно разгуливает по СНТ и съедает урожай, посетовала женщина. Вопрос "что делать?" она задала главе области. Александр Дрозденко отметил, что в некоторых районах действительно есть такая проблема в связи с увеличением популяции кабанов. Он пообещал дать распоряжение в скором времени и, после завершения прямой линии, поручил комитету по животному миру выдать разрешение на отстрел кабанов без лицензии.

Также к решению проблемы привлекут профессионалов, чтобы они помогли отпугивать животных.

Ранее мы писали, что за наводку на нелегальную свалку в Ленобласти жители региона будут получать награды.

Фото: Pixabay