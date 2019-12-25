Жители Калининского района стали получать липовые счета за обслуживание газового оборудования

Письма стали приходить от компании, которая не обслуживает дома.

Администрация Калининского района предупредила о мошенниках в сфере ЖКХ. Злоумышленники отправляют жителям липовые счета за обслуживание газового оборудования.

Письма рассылаются от имени ООО "Невагаз". Их стали получать граждане, которые живут на территории обслуживания Жилкомсервиса №1. В письме говорится о том, что при отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО газоснабжение может быть приостановлено.

Это уловки мошенников, не попадитесь! Проверкой и обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в домах под нашим управлением занимаются только Петербурггаз и Ленпромгаз. администрация Калининского района.

Ранее юрист рассказала петербуржцам, как отличить мошенника от сотрудника ЖКХ.

Фото: Piter.tv