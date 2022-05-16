Юрист рассказала петербуржцам, как отличить мошенника от сотрудника ЖКХ

Ежедневно жертвами мошенников становятся десятки петербуржцев.

Ежедневно жертвами мошенников становятся десятки петербуржцев. Злоумышленники могут представиться кем угодно, например, сотрудником ЖКХ. Юрист Наталья Михеева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как вычислить мошенников.

По словам юриста, чаще всего в домах расположены два счетчика: электросчетчики и счетчики воды. Например, если петербуржцы оплачивают электроэнергию в "Петроэлектросбыте", то проверять счетчики могут только сотрудники этой компании. Проверять счетчики воды могут сотрудники УК, ТСЖ или ЖСК.

Специалист рекомендует петербуржцам проверять у таких сотрудников документы. Или же позвонить по номеру, указанному в квитанции, для уточнения информации.

Фото: pexels